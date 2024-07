Cronaca nazionale/ Donna si lancia dal tetto, con in braccio il figlioletto: muoiono entrambi

Una tragedia enorme, che lascia senza parole.

Una donna di circa 40 anni si è gettata nel vuoto dal tetto di un condominio di cinque piani a Rimini tenendo il proprio figlioletto di 6 anni tra le braccia. Entrambi sono morti sul colpo.

Non vi sarebbero dubbi sull’intento suicida della donna: le forze dell’ordine hanno infatti trovato un biglietto scritto da lei.

Sul posto è giunto in forza il personale del 118 ma non c’è stato nulla da fare per la donna e il bambino:

Foto di repertorio