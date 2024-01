Cronaca nazionale/ Donna prende in braccio la figlioletta ed il cane e si butta dal balcone

Dolore e sconcerto per la morte di una bambina.

Una donna, italo-svizzera di 41 anni, ha preso la bambina di sei anni, il cagnolino di casa e si è buttata dal nono piano del palazzo dove viveva, a ridosso del centro di Ravenna.

Sul posto la polizia. I corpi sono stati trovati dagli operai al lavoro nel cantiere che copre l’intera facciata dell’edificio.

Il marito della donna era in casa, ma non si è accorto di nulla fino a quando non lo hanno avvisato i soccorsi.

La donna è stata portata dal 118 al ‘Bufalini’ di Cesena ancora cosciente. Sedata, è stata sottoposta a un intervento.

La piccola, invece, non ha avuto scampo: è morta sul colpo e così anche il cagnolino

Foto di repertorio