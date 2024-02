Cronaca nazionale/ Donna accoltellata nel garage, è caccia all’aggressore

Mistero un grave fatto di sangue.

Una fisioterapista 61enne è stata accoltellata nel garage del suo condominio a Bolzano.

La donna non sarebbe in pericolo di vita, ma è stata ricoverata in gravi condizioni per alcune ferite interne riportate dopo l’aggressione. La 61enne è stata accoltellata alla gola, ma le ferite riscontrate sarebbero cerebrali.

La fisioterapista sarebbe stata attirata nel garage condominiale dal killer, che aveva staccato il contatore dell’energia elettrica. Una volta arrivata nel garage per riattivare la luce, la 61enne è stata aggredita e accoltellata. A trovare la donna riversa in un lago di sangue, un vicino di casa che ha subito allertato i soccorsi.

Da quanto si apprende, gli investigatori cercano l’ex compagno della figlia della 61enne.

La figlia della 61enne si era già rivolta a un centro antiviolenza

foto di repertorio