Cronaca nazionale/ Dispersa mentre faceva rafting: trovato il corpo della 19enne

Era dispersa; purtroppo le ricerche hanno dato l’esito peggiore. E’ stato ritrovato il corpo di una studentessa di 19 anni finita nelle acque del fiume Lao, a Laino Borgo, in provincia di Cosenza, mentre faceva rafting insieme ad un gruppo di compagni.

Nel momento in cui la giovane è caduta in acqua, il fiume era in piena a causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni.

Sul posto si erano recati il Nucleo speleo alpino e le associazioni di volontariato, ma anche personale dell’elisoccorso del 118 e i carabinieri forestali