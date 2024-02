Cronaca nazionale/ Crollo nel cantiere: tre morti e tre feriti

Dolore e sconcerto nel capoluogo toscano.

Tragedia al supermercato Esselunga in costruzione a Firenze, in zona Novoli. Il bilancio provvisorio è al momento di tre morti accertati, 3 feriti “non in pericolo di vita” e 2 dispersi.

Gli operai estratti vivi dalla macerie sono stati portati all’ospedale di Careggi, due in codice rosso e uno in giallo secondo quanto appreso.

Una trave di cemento lunga 20 metri che reggeva un solaio avrebbe ceduto finendo dove si trovavano alcuni operai nel cantiere.

Sul posto sono già intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, oltre a polizia municipale e polizia.

Foto di repertorio