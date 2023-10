Una tragedia enorme che purtroppo vede come vittima un ragazzo.

Un 17enne è morto nel Pisano nel crollo del tetto di un edificio abbandonato, dove si trovava per giocare in compagnia degli amici, forse per qualche gioco legato a foto e video fatti per postarli sui social.

La dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli carabinieri intervenuti sul posto.

L’incidente è avvenuto a Fornacette (provincia di Pisa ).

Foto di repertorio