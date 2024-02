Cronaca nazionale/ Con l’auto contro un platano, ragazzo ventenne perde la vita

Ancora vittime giovani della strada in una spirale di morte purtroppo senza fine.

Il 20 enne di Oderzo, non ce l’ha fatta. Dopo l’incidente, avvenuto il 31 gennaio, in ospedale a Treviso è stata dichiarata la morte cerebrale.

Il ragazzo era rimasto gravemente ferito durante il sinistro avvenuto a Gorgo al Monticano: è andato fuori strada, andando a schiantarsi contro un platano.

I vigili del fuoco utilizzando cesoie e divaricatori hanno liberato il giovane, rimasto incastrato nell’abitacolo.

Preso in cura dal personale del Suem stabilizzato ed elitrasportato in ospedale in codice rosso, dove è stata dichiarata la morte cerebrale.

Foto di repertorio