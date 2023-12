Cronaca nazionale/ Colpisce la moglie a martellate e poi si suicida dandosi fuoco

Ennesima tragedia familiare.

Tentato omicidio e suicidio a Varedo in provincia di Monza, dove un uomo ha ferito gravemente sua moglie, colpendola con delle martellate in testa e poi si è tolto la vita.

Autore della violenza è un ottantacinquenne, che si è ucciso dandosi fuoco in un giardino pubblico.

Vittima una settantanovenne, che dopo l’aggressione è rimasta gravemente ferita e si trova ricoverata in ospedale.

Sul luogo della segnalazione è giunto il personale sanitario in ambulanza insieme ai vigili del fuoco. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Foto di repertorio