Cronaca nazionale/ Cerca di sfuggire agli agenti di polizia, ma cade nel fiume e muore

Le indagini in corso chiariranno i contorni della vicenda.

Tragedia a Padova dove un uomo è morto annegato nelle acque del fiume Brenta durante un fermo di polizia in strada. La vittima aveva 23 anni.

Secondo la Questura, alla vista degli agenti che lo avevano fermato, la vittima si sarebbe messa a correre aggredendo anche un agente per scappare via, cercando di far perdere le sue tracce.



Poco dopo la caduta nelle acque del fiume Brenta da dove però sfortunatamente non è riuscito più a riemergere ed è morto annegato.

Foto di repertorio