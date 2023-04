Cronaca nazionale/ Campione di mountain bike muore in sella alla sua bici

Tragedia nel mondo dello sport.

Dramma a Camerata Cornello (provincia di Bergamo): Dario Acquaroli, ex campione di mountain bike originario di San Giovanni Bianco e residente a San Pellegrino Terme sempre nella Bergamasca, è morto in una zona impervia mentre era in sella alla sua bicicletta.

Il decesso potrebbe essere stato causato da un malore. Sul posto è stato inviato dal 118 l’elicottero decollato da Como e il personale del Soccorso alpino.

E’ stato uno dei più forti specialisti italiani di sempre nella mountain bike: ha corso 19 mondiali con la Nazionale italiana tra cross country e marathon, plurimedagliato.

Foto di repertorio