Cronaca nazionale/ Cammina sul ciglio della strada e viene travolta da un’auto: ragazza straniera perde la vita

Tragedia stradale aul litorale adriatico.

E’ accaduto a Rimini. Una ragazza di 31 anni, di origine albanese, è morta dopo essere stata travolta da un’auto mentre camminava lungo il ciglio della Statale 16 in direzione Riccione.

Come riporta la stampa locale, era in compagnia di un’amica di 21 anni, di nazionalità indiana, rimasta gravemente ferita e ricoverata attualmente in ospedale al Bufalini di Cesena.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale.

Foto di repertorio