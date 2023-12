Cronaca nazionale/ Cade mentre lavorava sul tetto, operaio 55enne perde la vita

Ennesima tragedia mortale sul lavoro.

Un operaio di 55 anni è morto a Pescara mentre stava svolgendo regolarmente il suo turno di lavoro.

Secondo una ricostruzione, l’uomo è precipitato per alcuni metri da un tetto che stava riparando durante alcuni lavori edili.

Sono stati immediatamente allertati i sanitari del 118; per il 55enne però non vi è stato nulla da fare e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto agenti della Squadra Volante per gli accertamenti dei fatti.

Foto di repertorio