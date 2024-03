Cronaca nazionale/ Cade dalla moto poco prima di iniziare a lavorare, 61enne perde la vita

Un 61enne è morto nel piazzale dell’azienda di Pontoglio (in provincia di Brescia) in cui lavorava. L’uomo, residente a Telgate (Bergamo), aveva appena varcato il cancello del parcheggio in sella alla sua moto e avrebbe dovuto iniziare il turno di lavoro.

Per motivi ancora da chiarire, il 61enne è caduto e ha battuto la testa contro un rimorchio fermo nel piazzale. Nonostante avesse il casco, per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

I sanitari della Croce Rossa hanno potuto solo constatare il suo decesso.

Sul posto, insieme ai tecnici di Ats, sono arrivati gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi del caso.

Foto di repertorio