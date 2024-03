Cronaca nazionale/ Cadavere di uomo nudo rinvenuto in un’autovettura

Una scoperta orribile e circondata dal mistero.

Macabro rinvenimento tra le strade di Parma. All’interno di una vettura parcheggiata in una zona di periferia della cittadina emiliana è stato ritrovato il corpo senza vita e seminudo di un uomo.

La scoperta è avvenuta quasi per caso quando i dipendenti di una officina della zona hanno controllato l’auto incidentata, scorgendo il corpo dai finestrini. Immediata la richiesta di soccorso ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Sul posto è accorsa la polizia che in poco tempo ha identificato l’uomo come un 49enne cittadino tunisino ma in Italia da oltre un ventennio.

Foto di repertorio