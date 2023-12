Cronaca nazionale/ Cadavere di una donna rinvenuto in un baule

Macabra scoperta nel Casertano.

Il cadavere di una 77enne è stato ritrovato in un’abitazione di Mondragone, in provincia di Caserta. La notizia su Fanpage.it; sembra che il corpo si trovasse in un baule sigillato con nastro adesivo, all’interno della camera da letto.

Il cadavere è stato scoperto da una delle figlie. Quando sono arrivati i soccorsi, allertati dalla donna, i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Sul posto i carabinieri, che hanno avviato le indagini.

Foto di repertorio