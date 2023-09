Cronaca nazionale/ Bimbo di 2 anni perde la vita: la madre accusata di omicidio

Svolta improvvisa nelle indagini per la misteriosa morte di un bambino piccolissimo a Livorno lo scorso 17 agosto: sarebbe stato ucciso dalla mamma.

La donna è stata arrestata e si trova in carcere con l’accusa di omicidio premeditato.

La madre, cubana di 37 anni, e il figlioletto erano in vacanza a Livorno senza il padre, italiano, del bambino.

Era stata proprio la mamma ad avvisare il 118. Aveva parlato di un malore. Purtroppo però per il bambino non c’è stato niente da fare è morto a causa dei politraumatismi riportati in varie parti del corpo.

Le indagini a cura della squadra mobile di Livorno.

La donna è stata arrestata e condotta nel carcere «don Bosco» di Pisa.

Foto di repertorio