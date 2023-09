Cronaca nazionale/ Bimbo di 18 in strada con ematoma alla testa, muore dopo l’arrivo in ospedale

Una notizia drammatica e ancora circondata dal mistero.

Tragedia nel Veneziano. Un bambino di 18 mesi è morto in circostanze non ancora chiare. I fatti si sono verificati a Mazzolada di Portogruaro.

Il piccolo è stato trovato in strada con un ematoma alla testa ed è stato portato in fin di vita dai genitori, di origine serba, in ospedale a Portogruaro dove però non c’è stato niente da fare.

Tra le ipotesi quella che il piccolo possa essere sfuggito al controllo della madre e poi sia finito in strada dove sarebbe stato investito.

Sulla dinamica è buio fitto.

Indagano i carabinieri.

La notizia sul Gazzettino.

Foto di repertorio