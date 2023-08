Cronaca nazionale/ Bambino al mare sfugge dalla vista dei genitori: il corpo senza vita ritrovato in acqua

Doveva esere una tranquilla vacanza, ma si è trasformata in tragedia purtroppo mortale e al dramma si è aggiunto il dolore per la morte di un bambino.

Una famiglia spagnola originaria del Ghana si trovava in Italia per un matrimonio. Un bambino di 6 anni è annegato a pochi passi dalla riva a Sottomarina, in Veneto.

A dare l’allarme erano stati proprio i genitori, che all’improvviso non hanno più visto il bimbo, forse dopo essersi allontanato per giocare.

Sono così partite le ricerche, fin quando un bagnante si è trovato di fronte in acqua un corpo, che è subito risultato essere quello del piccolo scomparso.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, la Capitaneria e il Suem che ha tentato la rianimazione, ma il bambino era già morto.

Foto di repertorio