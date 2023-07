Cronaca nazionale/ Bambina si tuffa in acqua e muore annegata

Ennesima tragedia del mare, purtroppo con una giovanissima vittima.

Una bambina di 10 anni è morta annegata in mare nell’Oristanese, in Sardegna, dopo essersi tuffata in acqua con le due sorelle maggiori.

Il dramma si è consumato davanti alla spiaggia di Porto Alabe, al confine tra i comuni di Tresnuraghes e Magomadas, in provincia di Oristano.

Per la piccola inutili i soccorsi di un bagnino e di altri bagnanti che si sono tuffati in acqua per soccorrerla ma non ci sono riusciti.

Il corpo senza vita della piccola è stato recuperato solo successivamente dalla Capitaneria di Porto, accorsa sul posto.

Foto di repertorio