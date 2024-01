Cronaca nazionale/ Bambina scivola dalla seggiovia, salvata dal maestro di sci e da un operatore

Tragedia della montagna sfiorata, resta la paura tra i protagonisti della vicenda.

Una bambina pordenonese di otto anni, scivolata da una seggiovia nel comprensorio sciistico di Piancavallo, è stata salvata dalla prontezza del personale.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, la bambina ha cominciato a scivolare. Il maestro, è riuscito ad afferrarla per un braccio. La scena è stata notata dall’operatore della seggiovia, che ha subito fermato l’impianto. Contemporaneamente un operatore della stazione addetto ai soccorsi e un altro maestro di sci, alla vista della bambina sospesa nel vuoto, l’hanno raggiunta e si sono piazzati sotto il punto in cui stava per cadere.

Il maestro l’ha retta finché ha potuto, quando ha perso la presa, la piccola è caduta, ma il colpo è stato attutito dall’operatore che ha cercato di afferrarla.

La bambina ha fatto un volo di circa quattro metri. A Piancavallo è intervenuto l’elisoccorso.

La bambina ha riportato soltanto una frattura a una gamba.

Foto di repertorio