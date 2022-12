Cronaca nazionale/ Bambina di soli sette messi muore all’improvviso

Una notizia terribile e dolorosa: la morte improvvisa di una bambina. Il suo cuore ha cessato di battere improvvisamente; così è m orta a Firenze una bambina di 7 mesi, di origine cinese.

Era a casa con la nonna, quando ha avuto l’arresto cardiaco. Quando la donna si è accorta di quello che stava accadendo, è corsa in preda al panico con la piccola in braccio verso il bar di famiglia, a pochi passi da casa. Lì c’erano i genitori, che hanno subito avvertito i soccorritori del 118. Tutti gli sforzi per salvarle la vita si sono rivelati purtroppo vani.

Ancora ignota la causa: la prima ipotesi è che si tratti di Sids (sindrome della morte improvvisa del lattante), che colpisce 2 neonati su 1.000.

La notizia riportata da La Nazione.

foto di repertorio