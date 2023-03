Cronaca nazionale/ Avverte un malore in gara, alpinista perde la vita

Tragedia della montagna, purtroppo anche con una vittima.

Un atleta di 43 anni è morto, stroncato da un arresto cardiaco, durante l’ottava edizione dell’Adamello Ski Raid, la gara di scialpinismo che si tiene tra Ponte di Legno e il Tonale in provincia di Brescia.

Originario di San Secondo di Pinerolo (Torino), è morto mentre stava gareggiando con un compagno di squadra.

Prontamente assistito dal compagno di squadra e dal personale sanitario del soccorso alpino presente in quota e successivamente trasportato a valle dal servizio di elisoccorso; purtroppo non è stato sufficiente per salvargli la vita.

foto di repertorio