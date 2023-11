Tanta paura per i giovani occupanti ed una sitauzione grave, ma per fortuna senza vittime.

Incidente stradale a Montescaglioso in provincia di Matera, dove un autobus di linea delle Ferrovie Appulo Lucane è finito fuori strada per cause tutt’ora da accertare.

A bordo c’erano circa 50 occupanti, soprattutto studenti.

È di 28 feriti, compreso l’autista, il bilancio finale del sinistro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.

Foto di repertorio