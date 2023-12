Cronaca nazionale/ Auto finisce in un canale, tre giovani perdono la vita

Dolore e sconcerto di fronte ad una terribile tragedia, con tre giovani che hanno perduto la vita.

Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto a Portogruaro, in provincia di Venezia. Secondo le prime informazioni dei Vigili del Fuoco l’auto, dopo esser uscita di strada, è finita in un canale.

Lo schianto è avvenuto nella zona di Borgo Sant’Agnese.

I corpi delle tre persone a bordo sono stati recuperati dai sommozzatori.

Si tratterebbe di giovani, tutti di circa vent’anni.