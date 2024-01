Cronaca nazionale/ Auto contro suv, due ragazzi perdono la vita

Una disattenzione probabilmente la causa di un terribile sinistro, purtroppo mortale.

Tragico incidente a Cagliari: due ragazzi di 19 anni hanno perso la vita in uno scontro frontale tra una suv e un’auto che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe imboccato la strada in contromano.

Feriti un terzo giovane che era a bordo dell’utilitaria e l’autista del suv: sono in codice rosso ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e anche gli agenti della polizia locale.