Cronaca nazionale/ Attraversa sull’autostrada, falciato da un motociclista: muoiono entrambi

erribile incidente, purtroppo mortale. Attraversa l’autostrada, secondo testimoni ‘barcollando’ e viene travolto da una moto. L’incidente è avvenuto sull’A1, nei pressi dell’uscita Napoli-Centro Direzionale. Due le vittime. Il pedone, un romeno di 50 anni, e il motociclista, un ragazzo di 22. Ricoverata in gravi condizioni la ragazza che era in moto con lui.

Gli inquirenti stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica. Le due vittime sono morte poco dopo lo schianto. Vani i tentativi di rianimazione dei soccorritori, accorsi con tre ambulanze in pochi minuti. La giovane donna è stata soccorsa e ricoverata per un trauma cranico all’ospedale del Mare.

foto di repertorio