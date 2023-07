Cronaca nazionale/ Alpino cade in montagna e perde la vita dopo due giorni di agonia

Ennesima tragedia della montagna, purtroppo con una giovane vittima.

Un militare dell’Esercito italiano di 25 anni con la passione per le arrampicate, è precipitato per una ventina di metri sulla Roda di Vael, nella Val di Fassa.

Il ragazzo, che da qualche tempo si era trasferito in Trentino, a Daiano, in Val di Fiemme, è morto due giorni dopo all’ospedale di Bolzano, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime proprio in seguito alla caduta, dopo il trasferimento in elisoccorso.

Era tenente dell’Esercito nel 7° reggimento Alpini.

Foto di repertorio