Cronaca nazionale/ Alla stazione dopo aver festeggiato il compleanno, 18enne perde la vita travolto da un treno

Terribile tragedia e il dolore per la morte di un giovanissimo.

Un ragazzo di 18 anni è morto travolto da un treno lungo i binari della linea Lecco-Sondrio. La vittima era residente a Dubino, comune che si trova nella provincia di Sondrio.

Il giovane aveva appena festeggiato il suo compleanno in discoteca. Appena uscito dal locale, si è recato nella zona della stazione. A un certo punto, per cause ancora da accertare, è stato investito da un treno in transito.

Quando i medici e i paramedici del 118 (Areu), sono arrivati sul posto per il ragazzo non c’era più nulla da fare: non hanno potuto far altro che dichiararne li decesso.

Sono arrivati anche gli agenti della polizia ferroviaria.

La notizia sul quotidiano Il Giorno.

Foto di repertorio