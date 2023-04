Cronaca nazionale/ Aggredita dal cane del fratello, donna 53enne muore dopo ore di agonia

Orribile morte per una donna in Liguria.

È morta, dopo alcune ore di agonia, una donna di 53 anni assalita dal cane rottweiler del fratello. Il fatto è avvenuto a Soldano, nell’entroterra di Vallecrosia (provincia di Imperia). A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini che avevano udito le urla della donna.

Per consentire i soccorsi i carabinieri sono stati costretti a sparare al cane ferendolo, perché non permetteva di avvicinarsi alla donna. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, vigili del fuoco ed elisoccorso

I medici dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (in provincia di Savona), dove la donna è stata ricoverata in condizioni critiche, hanno tentato di tenerla in vita, ma togni tentativo si è purtroppo rivelato inutile

Foto di repertorio