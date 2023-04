Cronaca nazionale/ Aereo prende fuoco, morte due persone

Tragedia del volo, purtroppo con vittime.

Due persone sono morte, carbonizzate, in un incidente di volo che si è verificato in Alta Val Torre, nella zona di Lusevera, in provincia di Udine.

Un velivolo si è schiantato al suolo in una zona boschiva. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’elisoccorso e una ambulanza da terra. Sul posto si sono portati immediatamente i soccorritori, che hanno soltanto potuto constatare il decesso degli occupanti.

Sono stati allertati anche i vigili del fuoco, sul posto con un loro elicottero e i carabinieri oltre al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Foto di repertorio