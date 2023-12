Tragedia familiare in Toscana.

Un uomo e una donna sono deceduti in un incendio scoppiato in un appartamento nel comune di Bagno a Ripoli (provincia di Firenze) in località Osteria Nuova.

Secondo quanto reso noto, i vigili del fuoco hanno estratto i corpi di due persone il cui decesso è stato poi confermato dal medico del 118.

foto di repertorio