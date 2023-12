Cronaca italiana/ Scontro tra vari automezzi, 28enne perde la vita

Ancora sangue sulle strade italiane.

Un morto e un ferito grave è il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla via Appia nel territorio tra Itri e Fondi, in provincia di Latina.

Il sinistro è accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 19 dicembre. Vittima un ragazzo di ventotto anni di Fondi.

A scontrarsi sono stati diversi veicoli: due macchine, un camion e un furgone, per cause non note e ancora in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso.

Presenti sul luogo dell’incidente per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale e della Polizia di Stato.

