Croazia/ Turista italiano nuota vicino una casa, il proprietario gli aizza il cane contro, che lo ferisce

Una reazione assurda e violenta, che avrebbe potuto generare anche danni ancora peggiori. Voleva nuotare in un tratto di mare accessibile solo passando vicino alla casa di un residente. Il malcapitato protagonista di questa storia è un signore di 74 anni, originario di Noale, in provincia di Venezia in vacanza in Croazia, nella nota isola di Pag,

Stava nuotando vicino una casa abitata da un croato che vive in Germania, che alla vista del turista ha iniziato ad aizzare il suo cane, un grosso pastore belga.

L’uomo, è stato morso alla testa, al braccio, ai glutei.

L’italiano si è fatto medicare e curare in ospedale, ma ha scelto di non denunciare l’uomo, solo per non fare del male all’animale.

La notizia su Il Mattino.

foto di repertorio