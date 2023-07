“CRI Green Camps”: tornano i campi estivi della Croce Rossa a Campitello Matese

“Anche quest’anno i Giovani del Comitato CRI di Campobasso hanno vinto il bando nazionale della Croce Rossa Italiana per i Campi Estivi “CRI Green Camps” che si svolgeranno a Campitello Matese”



Dal 7 al 12 agosto 2023 presso la suggestiva e fresca cornice di Campitello Matese, si svolgerà la seconda edizione dei Campi Estivi “CRI Green Camps” organizzati dai Volontari Giovani del Comitato CRI di Campobasso e sponsorizzati dall’azienda Bridgestone che, in collaborazione con Croce Rossa Italiana, ha avviato il progetto “Sicurezza on the road – La vita è un viaggio, rendiamolo più sicuro”, una campagna di sensibilizzazione e formazione a livello nazionale sulla sicurezza stradale.



Per il secondo anno consecutivo, i Giovani CRI di Campobasso hanno vinto il bando nazionale della Croce Rossa Italiana per i Campi Estivi, presentando un progetto che affronta tre tematiche attuali, di fondamentale importanza ed interconnesse tra loro: