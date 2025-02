Cosenza, spari contro inviato Mediaset: voleva intervistare papà fratellini maltrattati – Video

(Adnkronos) – Colpi d'arma da fuoco oggi, mercoledì 5 febbraio, contro Vincenzo Rubano, inviato della trasmissione televisiva 'Pomeriggio Cinque', che si trovava a Cosenza dove, già da un paio di giorni, si sta occupando del caso dei

due fratellini che sarebbero stati maltrattati in famiglia

, con l'intento di farsi rilasciare qualche dichiarazione dal padre biologico dei bimbi. Dalla finestra dell'abitazione però, dei colpi sordi hanno allarmato Rubano che, insieme alla troupe, si è allontanato e si è messo al sicuro. Nel corso della diretta di oggi l'inviato racconterà la dinamica dell’accaduto. Nella puntata di ieri erano intervenute la madre e la nonna dei due piccoli, indagate per presunti maltrattamenti e per le quali l'autorità giudiziaria ha disposto l'allontanamento dalle persone offese, dicendo: "

Non abbiamo mai picchiato i bambini. Ci sono tante cose inventate e ingigantite dai dottori dell’ospedale”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)