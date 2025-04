Corteo Pro Palestina a Milano, scontri tra manifestanti e polizia. Scritta choc ‘Spara a Giorgia’ su banca

(Adnkronos) – Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine oggi, sabato 12 aprile, al passaggio del corteo pro Palestina da piazzale Baiamonti a Milano. Le tensioni erano iniziate alla fine di via Farini, per – a quanto lamentano i partecipanti alla protesta – l'identificazione di qualche persona. Poi sono sfociate pochi metri più avanti, dove gli agenti in tenuta antisommossa hanno spaccato il corteo. 'Via via la polizia' e 'Tutto il mondo detesta le forze dell'ordine' i cori urlati all'indirizzo degli agenti con lancio di oggetti e fumogeni (Video). La filiale di Banco Bpm di piazzale Lagosta a Milano è stata imbrattata con la scritta 'Spara a Giorgia'. Sul tragitto i manifestanti hanno preso di mira diversi negozi di multinazionali e banche, rompendo le vetrine e imbrattandole con la vernice. Bruciata una telecamera alla filiale di banco Desio di via Trau, mentre sulla vetrina è stato scritto 'No al riarmo'. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)