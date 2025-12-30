L’Associazione di Promozione Sociale MuliArt, in collaborazione con il Centro per la Fotografia Campobasso “Vivian Maier” e l’Associazione Culturale Fotografica “Sei Torri – Tommaso Brasiliano” organizza un Corso Base di Fotografia tenuto da Marco Libertucci.

Il corso si compone di 8 lezioni teorico-pratiche a cadenza settimanale tra cui una sessione di shooting in studio.

Le lezioni si terranno ogni sabato, dalle ore 10:30 alle ore 12:00 (con disponibilità a spostare le lezioni in orario pomeridiano dalle ore 15:00 alle ore 16:30), presso il Centro Multidisciplinare gestito dalla MuliArt APS-ETS, sito in Ferrazzano alla Contrada San Marco.

L’obiettivo del corso è far conoscere la fotografia nei suoi vari aspetti, con particolare attenzione all’utilizzo del digitale. Si parlerà̀ della tecnica di base, delle diverse fasi del processo di ripresa, della luce naturale e artificiale e delle varie declinazioni della fotografia.

Nella sessione teorica si affronteranno i seguenti temi:

– Com’è fatta la fotocamera

– Obiettivi e lunghezze focali

– File digitali: Raw e JPEG

– Triade esposimetri: ISO, diaframma, tempi

– Modalità di scatto

– Composizione fotografica

– Luce naturale e artificiale

– Generi fotografici

– Post-produzione di base

Nella sessione pratica gli allievi parteciperanno ad uno shooting di ritratto in studio con modello/a, accompagnati dal docente, durante il quale dovranno produrre immagini su temi assegnati, ma saranno anche liberi di interpretare la situazione. Seguiranno incontri con discussioni ed analisi dei lavori svolti.

Alla fine delle lezioni verrà̀ rilasciato un attestato di frequenza con il quale si possono avere crediti formativi per gli studenti delle scuole secondarie di II grado. La validità̀ dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabilite dal Consiglio di classe. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma.

Data di inizio: 17 gennaio 2026

Durata: 8 incontri a cadenza settimanale

Numero minimo di adesioni: 5 persone

Docente: Marco Libertucci

Luogo: Centro Multidisciplinare della Muliart APS-ETS, Contrada San Marco Ferrazzano (CB)

Scadenza iscrizioni: 9 gennaio 2026

Info e iscrizioni: 349.2914064 // 392.2518132 // 349.1639761

E-mail: [email protected] // [email protected] // [email protected]