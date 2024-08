Corsa delle Botti, Campomarino in fermento

Nuova Cliternia: la popolosa contrada di Campomarino è pronta ad ospitare la prima edizione della Corsa delle Botti, venerdì 16 agosto, a partire dalle ore 19, in piazza “Madonna Grande”. L’associazione “Bailando en la luna” in collaborazione con “il Comitato delle Contrade” e con il patrocinio del Comune di Campomarino, organizza La Corsa delle Botti. Si tratta di una corsa tra le 9 contrade del comune Campomarino, si svolgerà in località Nuova Cliternia, e vedrà in gara tra loro 4 spingitori per fazione, che rivisiteranno in chiave agonistica l’antica abilità dei cantinieri di trasportare le cosiddette “bonse”, facendole rotolare.

Questo evento arriva dopo il grande successo del “Palio delle oche” ed insieme alla Regata di Santa Cristina completano la proposta che il Comitato delle Contrade offre a tutti i cittadini ed i turisti di Campomarino. Il programma prevede l’inizio della gara alle ore 20, con batterie composte da tre contrade, che verranno sorteggiate in precedenza, ultimate le gare, verrà consegnata la “Botte d’oro” che suggellerà la contrada vincitrice. A seguire, lo show della band “I Sultani dell’oscillazione” ed il dj set di Danilo Di Dodo. Stand Gastronomici e la degustazione di vino delle cantine: Cliternia, Di Tullio, Borgo di Colloredo, Di Majo Norante, San Zenone, Tollo e Serra del Parco. Appuntamento a Nuova Cliternia, contrada del comune di Campomarino, venerdì 16 Agosto.