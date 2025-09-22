CorrIsernia 2025/Positivo il bilancio di corri … in sicurezza

Si è conclusa la due giorni di “Corri…in sicurezza”, evento con il quale sono state raccolte le prime adesioni per il Corrilascuola 2025 e consegnate le T-shirt della manifestazione.

Una due giorni che ha consentito ai partecipanti, grazie alla consolidata collaborazione con i BS Ambularori Polispecialistici, di accedere gratuitamente a una serie di screening rivolti soprattutto ai piccoli atleti. Ben 300 le prestazioni eseguite segno della consapevolezza che fare sport fa bene, farlo in sicurezza ancora di più!

Da oggi la NAI torna nelle scuole con la capillare attività di promozione per confermare – e magari superare – i numeri delle passate edizioni del Corrilascuola, cuore pulsante della CorrIsernia in programma il prossimo 5 ottobre.

La maglietta celebrativa, brandizzata Bar del Corso e Odontosalute, nelle prossime settimane, sarà protagonista di un contest sui profili social della società pentra.

Altre magliette, invece, sono partite alla volta del Burundi, dove in contemporanea con la CorrIsernia si svolgerà la CorriAfrica, gara amatoriale organizzata dall’Agesci di Isernia, in particolare dal gruppo scout Isernia 3, che proprio nel paese dell’Africa centrorientale, già da diversi anni opera, tra l’altro, con attività ludico-ricreative rivolte ai più piccoli secondo il principio ispiratore di Baden Powell, fondatore degli scout: “Il vero modo per essere felici è procurare la felicità agli altri”.

Il direttivo della NAI è impegnato, altresì, nel completare il parterre degli atleti che prenderanno parte all’Americana e al Miglio delle donne, quest’ultimo patrocinato ancora una volta dalla Polizia di Stato. Attività che nelle ultime due settimane ha subito un rallentamento per via dei Mondiali di Atletica di Tokyo. Come sempre, la società presieduta da Agostino Caputo punta a regalare al pubblico molisani gli atleti più prestanti della stagione ma anche giovani talenti che faranno parlare di loro nei prossimi anni.