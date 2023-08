Corrado Oddi legge Trilussa e Neruda al Festival del diritto a Civitanova del Sannio

La quinta edizione del Festival del diritto, dal tema “Guerre, martirio e diplomazia per la pace” si svolgerà Lunedì 28 agosto, a partire dalle ore 16, a Civitanova del Sannio (IS), in occasione della Festa Patronale di San Felice Martire, e vedrà la partecipazione straordinaria di Corrado Oddi.



L’attore reciterà due poesie a tema: la celebre e intensa “Ninna nanna della guerra”, composta in dialetto romanesco da Trilussa agli esordi della Prima guerra mondiale ma più che mai attuale e la toccante “Ode alla pace” di Pablo Neruda in cui l’autore cileno e Premio Nobel per la letteratura auspica la fine di tutti i conflitti. “‘Ninna nanna della guerra’ è una sorta di inno pacifista scritto dal poeta durante il primo Conflitto Mondiale, e a quanto pare sembra non essere cambiato nulla da allora considerando la situazione attuale. -dichiara Oddi- Trilussa con la sua grande e sagace ironia mette a nudo le ragioni della guerra: ‘Fa la ninna, cocco

bello, finché dura sto macello: fa la ninna, chè domani rivedremo li sovrani che se

scambieno la stima boni amichi come prima. So cuggini e fra parenti nun se fanno

comprimenti:torneranno più cordiali li rapporti personali’.

“Ode alla pace’ invece –

prosegue l’attore- è un componimento lirico dell’uomo che vede la sua terra

sopraffatta dalla violenza, dal sopruso dell’invasore. Un invito a cantare assieme

l’Amore auspicando ad un futuro prossimo pieno di pace… ‘sia pace per le

aurore che verranno””.



Corrado Oddi era già stato ospite speciale del Festival del diritto nel 2021: nell’occasione

aveva declamato alcuni versi di Dante rendendo così omaggio al sommo Poeta Dante nel

settimo centenario della sua morte.

Il Festival del diritto è un prestigioso evento di promozione culturale, formativa giuridico,

e sociale promosso dal Comune di Civitanova del Sannio in collaborazione con il

Consiglio Regionale del Molise, la Provincia di Isernia e la Parrocchia di San Silvestro

Papa su iniziativa de “Gli amici del Palazzo Ducale Valerio” di Civitanova del Sannio.