E’ una giornata finalmente ‘tranquilla’, quella trascorsa sul fronte della lotta al coronavirus in Molise.

Per fortuna nessun decesso, ma c’è un ricovero nel reparto di Malattie Infettive e Tropicali del Cardarelli di Campobasso per un paziente di Bojano e due dimissioni per pazienti di Fornelli e Pietrabbondante.

Sono sei i nuovi positivi al virus su 80 tamponi effettuati, tutti antigenici.

Attualmente sono 12 i ricoverati Covid al Cardarelli.