Un dato ormai è certo: il contagio da coronavirus in Molise è salito, con punte a Campobasso che certo non portano verso la tranquillità; aumentano anche i ricoveri al Cardarelli, che solo nelle ultime 24 ore sono stati tre, ne l reparto di Malattie Infettive e Tropicali per pazienti di Campobasso Filignano e Sant’Angelo Limosano. Nel periodo sono stati 47 i nuovi positivi, di cui 20 a Campobasso, su 181 tamponi refertati.

I ricoverati Covid al Cardarelli sono dieci.