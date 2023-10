Coronavirus in Molise, altri due ricoverati al Cardarelli

Sono dati in chiaroscuro quelli dell’epidemia da coronavirus in Molise nelle ultime 24 ore; se da un lato per fortuna non ci sono altri decessi, si registrano però due ricoveri nel reparto di Malattie Infettive e Tropicali dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, con pazienti rispettivamente di Larino e Agnone.

Sono ben 38 i nuovi positivi al Covid su 268 tamponi complessivamente refertati; al Cardarelli attualmente ci sono 10 ricoverati Covid e, purtroppo, nessun nuovo guarito fuori dalla struttura ospedaliera.