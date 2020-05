Coronavirus aggiornamento/nella giornata di oggi 6 positivi , aumentano anche i guariti

Nella giornata di oggi su 320 tamponi processati è di 6 il numero di positivi al Covid 19 e 13 quello dei guariti.

I positivi sono 2 persone di Portocannone, familiari del 60enne ricoverato al Cardarelli, 3 persone appartenenti alla comunità rom di Campobasso, arrivata a 89 casi positivi, ed 1 che era già in stato di quarantena a Petrella Tifernina. La buona notizia è che nella giornata di oggi i guariti sono 13.

Il Sindaco di Portocannone, Caporicci con una nota rassicura la popolazione, nessun allarmismo, non c’è nessun rischio di un nuovo focolaio, in quanto ” il contagio è esteso unicamente ai componenti del nucleo famigliare per cui, allo stato attuale, non si ritiene necessario adottare ulteriori misure precauzionali restrittive per la popolazione, fermo restando ovviamente il rieiterato invito al rigoroso rispetto delle regole di distanziamento sociale ormai note a tutti”.

Per quanto riguarda Petrella il sindaco Amoroso rassicura, la persona era già in stato di quarantena, esorto però i cittadini a continuare ad osservare le regole di igiene e di uso della mascherina.

Il bollettino aggiornato:

Sono 10451 i tamponi processati in regione, di cui 10042 con esito negativo.

• 409 sono i tamponi positivi totali : 333 nella provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 19 di persone di fuori regione

–attualmente positivi 223 ( 191 in Provincia di Campobasso, 27 in quella di Isernia, 5 di altre regioni)

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 10 di cui 8 in Malattie Infettive, (6 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia), 2 in Terapia Intensiva

• 234 i pazienti positivi isolati: in isolamento domiciliare perchè asintomatici (212) Clinicamente guariti 22

• 142 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (106 della provincia di Campobasso, 24 della Provincia di Isernia e 12 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

Visite a domicilio dei positivi da parte delle USCA n. 282 ( 158 Bojano , 29 Larino, 95 Venafro)

415 le persone in isolamento e 4 in sorveglianza

22 i pazienti positivi deceduti ( 14 della provincia di Campobasso , 3 della provincia di Isernia e 1 di altra regione)