Corecom Molise: un bilancio da record nella relazione Agcom

Il piccolo Corecom della regione Molise si fa notare nel monitoraggio Agcom 2025 (con dati parziali fermi ad ottobre). Per quel che concerne le attività nelle scuole, il Corecom Molise è tra gli 8 Comitati ad aver svolto attività nel 2024 e 2025, tra l’altro senza impegnare somme in bilancio, ma con la sola volontà della terna, delle associazioni, ordini professionali, scuole ed istituzioni coinvolte. In relazione alla popolazione studentesca coinvolta, è stato l’unico ad inserire nella programmazione alle scuole medie, le superiori anche le elementari con la scuola “Testa” di Venafro col dirigente Marco Viti e “l’ Amatuzio” di Boiano con la dirigente Ida Cimmino, vincendo, tra l’altro, con la scuola media “Matese” di Vinchiaturo, il concorso nazionale bandito dall’associazione Fondazione art. 49.



Per quel che concerne le attività extrascolastiche, dopo il Veneto, il Molise è il Corecom più attivo con eventi su: revenge porn, alfabetizzazione e linguaggi mediali, web reputation, tutela del web, disinformazione, hate speech, sicurezza in rete, cittadinanza digitale, truffe on line.Un risultato che gratifica il Comitato e la Regione tutta.

“Nel 2025 – afferma il presidente Vincenzo Cimino – abbiamo speso molte energie sul bullismo, cyberbullismo, odio in rete, disinformazione e nel 2026 continueremo in questa direzione, anche perché, visti i recenti casi di cronaca, dobbiamo insistere. Volevo ringraziare per questi traguardi, sia i colleghi Adriano Iannacone e Daniel Cifelli, il personale, il dirigente, i docenti, le associazioni, gli ordini professionali (Giornalisti, Avvocati, Psicologi), l’Arma dei Carabinieri, i sindaci e l’Usr che insieme a docenti e dirigenti scolastici hanno giocato un ruolo fondamentale nella diffusione delle problematiche”.