Continua l’azione di formazione per Romanic@mente in Cammino: visita studio a Matera

Sabato 15 Febbraio 2025 è programmata una visita studio a Matera presso la cooperativa “Oltre l’Arte per Matera” che ha rappresenta un modello di azione di rigenerazione umana e urbana.

La cooperativa Oltre l’Arte per Matera è una “ best pratices” europea per modalità operative nel campo del turismo accessibile e inclusivo, che gestisce il circuito urbano delle Chiese Rupestri di Matera: .

Santa Maria de Idris, San Giovanni in Monterrone, Santa Lucia alle Malve, Casa Grotta, San Pietro Barisano, la Chiesa del Purgatorio, Chiesa di Materdomini, Basilica Cattedrale, Museo Diocesano, Palombaro, Casa Grotta, Vicinato a Pozzo: un patrimonio di straordinario valore artistico che OLTRE L’ARTE propone ai turisti non solo in chiave storica, ma attraverso itinerari capaci di lasciare emergere il profondo senso di religiosità. Da poco la cooperativa gestisce anche il santuario di san Michele Arcangelo a Montescaglioso.

Inoltre ha realizzato un laboratorio di artigianato solidale, Un luogo pensato per essere spazio di libertà creativa per le persone con “diverse abilità”, al fine di raggiungere una maggiore inclusione sociale e di ridurre lo stato di marginalità, riconoscendone la dignità creativa e produttiva.

La visita studio inizierà proprio dal laboratorio solidale per poi proseguire con la visita nelle chiese rupestri e concludersi con la visita in Cattedrale e la santa Messa presieduta dal vescovo di Matera Mons. Caiazzo con la concelebrazione del nostro Arcivescovo Mons. Biagio Colaianni.

Confrontarsi con altre realtà che hanno da tempo avviato un processo di formazione e preparazione all’accoglienza e allo sviluppo del turismo accessibile è di grande importanza.

E’ un processo culturale che Matera ha avviato con grande coraggio e impegno della Chiesa locale nel 2008.

Il turismo accessibile, il turismo per tutti, non è una segmentazione delle persone ma un modello per tutti senza alcuna distinzione perché tutti hanno diritto alla bellezza, e contestualizzandolo alla nostra regione, tutti, pellegrini di Cammini religiosi e turisti, possano conoscere le nostre peculiarità.

Con il progetto Romanic@mente in Cammino vogliamo seguire, prendendo ad esempio, modelli positivi validi per il territorio che rappresentino sia una possibilità di sviluppo culturale, sociale ed economico, sia la determinazione a valorizzare il nostro territorio a 360°.

Proseguiremo la fase di formazione con un incontro sul romanico domenica 23 febbraio a Campolieto.