“Connettiamoci alla solidarietà”: Inaugura a Termoli la nuova sede di Sangue112

Una nuova casa per il dono del sangue apre le sue porte nel cuore di Termoli.

Sabato 24 gennaio, l’associazione di volontariato Sangue112 (iscritta al RUNTS n. 156896) inaugura

ufficialmente la propria sede operativa in via G. Perrotta 9, con una cerimonia che vedrà la partecipazione

delle massime autorità regionali e locali.

L’evento, all’insegna del claim “Connettiamoci alla solidarietà”, inizierà alle ore 10:00 e si protrarrà fino alle

17:00, offrendo alla cittadinanza l’opportunità di conoscere da vicino i nuovi locali e l’importanza vitale

della donazione di sangue per il sistema sanitario regionale.

Il momento solenne del taglio del nastro avverrà alla presenza del Presidente della Regione, del Sindaco di

Termoli, del Direttore Sanitario dell’ASREM e del Vescovo, il quale officerà la benedizione della struttura. La

presenza di figure di tale rilievo sottolinea il valore strategico dell’associazione Sangue112 nel garantire il

fabbisogno ematico del territorio e nel promuovere la cultura del volontariato.

“Questa inaugurazione non è solo l’apertura di un ufficio, ma l’inizio di un nuovo capitolo per la solidarietà

nel Basso Molise,” dichiarano dall’associazione. “Vogliamo che questa sede diventi un punto di riferimento

per i donatori attuali e futuri, un luogo dove la generosità incontra l’organizzazione e la sicurezza.”

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per condividere questo importante traguardo.