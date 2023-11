Concorso “Storie di Alternanza e Competenze”, il Liceo D’Ovidio di Larino sul podio

Proprio nel periodo in cui le Linee guida per l’orientamento emanate dal Ministero (D.M. 328 del 22 dicembre 2022) riconoscono il ruolo fondamentale dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento nel curricolo scolastico, ecco un nuovo successo per gli studenti e i docenti del Liceo D’Ovidio dell’omnicomprensivo “Magliano” di Larino. Durante la cerimonia di premiazione delle scuole e degli ITS Academy molisani che hanno partecipato al concorso “Storie di Alternanza e Competenze” svoltasi il 17 novembre 2023 a Campobasso presso la sede della Camera di Commercio del Molise, il “videoracconto” realizzato da Luca Guglielmi, Antonia Travaglini, Grazia Di Santo, Alfredo Faiella, studenti del Liceo D’Ovidio che hanno partecipato al concorso con il PCTO “Io mi sporco le mani”, ha ricevuto il terzo

premio ex aequo per la categoria Licei.



Il contesto di partenza in cui il PCTO è stato progettato è stato il riconoscimento del Carnevale di Larino come “Carnevale regionale del Molise”, ma ancor di più come “Carnevale storico d’Italia”. Dopo una parte formativa relativa alla tutela e rivitalizzazione del patrimonio artistico e culturale dei territori in cui viviamo realizzata grazie alla collaborazione con l’associazione Italia Nostra, gli studenti, guidati dalle tutor interne Maria Greco e Concetta Pollice, hanno seguito incontri e lezioni con grandi artisti della cartapesta, partecipando alla realizzazione e all’allestimento delle parti dei carri, alla preparazione dei costumi e delle coreografie per la sfilata.

Un PCTO davvero coinvolgente che ha consentito loro di Imparare l’arte della

cartapesta e partecipare alla realizzazione dei carri di carnevale alla scuola di grandi maestri che tramandano questa tradizione, ma che ha permesso agli studenti di comprendere che il risultato finale è il frutto di un lavoro collettivo, dove tutti sono parte attiva e fondamentale per la buona riuscita del progetto e della manifestazione.