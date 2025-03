Concluse le riprese del film “Gli Uccisori” scritto e co-diretto da Paolo Sideri e il molisano Lorenzo Cutillo

Si sono appena concluse le riprese di Gli Uccisori, il nuovo film di Paolo Sideri,

scritto e co-diretto con Lorenzo Cutillo, giovane attore, regista e sceneggiatore

molisano originario di Campomarino. Un’opera che fonde noir, thriller psicologico e

commedia nera, offrendo un’esperienza cinematografica unica, sospesa tra tensione

e ironia.

Liberamente ispirato a The Killers, celebre racconto di Ernest Hemingway, il film

rielabora in chiave contemporanea i temi dell’autore americano, mantenendo intatta

la sua atmosfera di mistero e attesa. L’opera omaggia il cinema di genere degli anni

’70 e ’80, evocando titoli cult come Suspiria, Profondo Rosso, Arancia Meccanica e

Shining, pur affermando una propria identità visiva e narrativa.

Un’estetica ricercata e una narrazione sospesa

Ogni inquadratura è costruita come un quadro pittorico, in cui il senso di isolamento

si mescola a momenti surreali e grotteschi. Gli Uccisori esplora il destino e

l’inevitabilità delle scelte, muovendosi tra dramma e ironia in una continua

ridefinizione del genere noir.

Il film è stato girato interamente a Lanciano, in Abruzzo, all’interno dello storico

Hotel Excelsior, che condivide il nome con quello della storia. Questa location dal

fascino senza tempo ha offerto scenari suggestivi e perfettamente in linea con il

mistero e l’inquietudine della narrazione.

Ambientato nel 1978, in un’Italia segnata da forti tensioni politiche e sociali, il

racconto segue due uomini che giungono nella città immaginaria di Velmara per

portare a termine un incarico misterioso. Nel silenzio della notte, tra le luci soffuse di

un elegante bar e i ritmi inquieti della città, la realtà si sfalda in un gioco di ambiguità

e attese.

Una produzione indipendente con un respiro internazionale

Frutto di otto anni di lavoro e di una visione artistica ben definita, Gli Uccisori è stato

realizzato con un approccio produttivo indipendente, che ha portato alla nascita di

Sideri Creative Studio, la nuova casa di produzione fondata da Paolo Sideri e suo

fratello Giovanni. Lo studio si propone come spazio per progetti innovativi, capaci di

esplorare nuove forme di narrazione cinematografica.

Il cast del film, composto principalmente da attori emergenti, è guidato dallo stesso

Lorenzo Cutillo (che interpreta uno dei ruoli principali e ha co-prodotto il film

insieme ai fratelli Sideri). Cutillo, che ha anche curato i costumi e le scenografie,

offre una performance che incarna perfettamente lo spirito del film. Al suo fianco, gli

attori Tommaso Bernabeo, Giuseppe Di Simone, Rocco Poeta, Federico Diana e

Maurizio Di Marco, con la partecipazione di Domenico Turchi, Paola Caporale,

Osvaldo Barbella, Angela Rachele Staniscia e Damiano Angelucci.

L’uscita del film è prevista per l’autunno 2025.