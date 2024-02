Concerto “Solo Piano” della pianista Maria Gabriella Castiglione all’ex Cinema Sant’Antonio

Si terrà domenica 18 febbraio alle ore 18 presso l’ex Cinema Sant’Antonio l’esibizione della musicista abruzzese Maria Gabriella Castiglione insignita di numerosi premi e riconoscimenti, tra cui targa d’oro e targa d’argento da parte della Presidenza della Repubblica italiana, premio Eccellenze d’Abruzzo e Premio Falcone e Borsellino.



Considerata dalla stampa e dai critici pianista eclettica e artista innovatrice, Gabriella

Castiglione ha suonato per artisti di fama internazionale del mondo della danza. Dal 1993

ad oggi ha in attivo circa 900 concerti nazionali ed internazionali.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’assessorato al Turismo e Cultura del

Comune di Termoli.

L’ingresso è gratuito.